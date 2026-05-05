В Московской области более 3 тыс. семейных пар получили выплаты к юбилею супружеской жизни

Московская область уделяет особое внимание поддержке крепких семейных союзов: в регионе действует социальная программа, поощряющая пары, которые сумели сохранить любовь и взаимопонимание на протяжении десятилетий. Супруги, прожившие в браке более полувека, могут рассчитывать на единовременную финансовую поддержку от государства — сумма варьируется от 5 тыс. до 9 тыс. руб. в зависимости от продолжительности совместной жизни. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Так, отметившие 50‐летний юбилей получают 5 тыс. руб., 55‐летие брака — 6 тыс., 60‐летний рубеж — 7 тыс., 65 лет совместной жизни — 8 тыс., а те, кто перешагнул 70‐летний порог семейной жизни, — максимальные 9 тыс. руб.

По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, с начала года этой мерой поддержки воспользовались свыше 3 тыс. пар региона. Преимущественно это семьи, отпраздновавшие золотой юбилей брака, однако немало и тех, кто отметил поистине редкий рубеж — 70 лет совместной жизни. Совокупный объем финансирования программы в текущем году превысил 21 млн руб.

Воспользоваться этой мерой социальной поддержки могут супружеские пары, официально зарегистрированные по месту жительства в Московской области и отметившие один из юбилейных рубежей: 50, 55, 60, 65 или 70 и более лет совместной жизни. Примечательно, что выплата назначается одному из супругов и предоставляется вне зависимости от уровня семейного дохода.

