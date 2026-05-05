Дорожники Подмосковья провели ремонт остановок в шести округах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных павильонов на остановках общественного транспорта, расположенных на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Комсомольском проспекте в Люберцах, улице Индустриальной в Ногинске, улице Полевой во Фрязине. Кроме того, ремонт провели на улице Клемента Готвальда в Подольске, улице Профессиональной в Дмитрове и улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

В ведомстве уточнили, что работы прошли в рамках еженедельного обследования дорожной сети. Специалисты также п оддерживают состояние дорог и тротуаров, дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.