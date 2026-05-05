В Московской области стартовали работы по высадке цветов на городских клумбах

С приходом устойчивой теплой погоды закипела работа по озеленению: специалисты коммунальных служб приступили к высадке цветов. Яркие цветочные композиции вскоре украсят самые разные уголки региона — от центральных улиц муниципалитетов и общественных пространств до парков, скверов и обочин дорог. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Весной особое внимание уделяют выбору растений: предпочтение отдают морозостойкой рассаде, способной выдержать возможные ночные заморозки и радовать глаз на протяжении всего мая. Среди культур, которые появятся на подмосковных клумбах, — цинерария, калибрахоа и анютины глазки.

Уход за городской средой не ограничивается оформлением клумб. Значительная часть работ посвящена уходу за деревьями. Стволы покрывают специальной краской — эта процедура носит не только эстетический характер, но и выполняет важные защитные функции. Побелка помогает предотвратить распространение болезней и создает барьер от вредителей, что особенно актуально в период активизации насекомых весной.

Особая страница весенних работ — подготовка к празднованию Дня Победы. Специалисты муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья уделяют повышенное внимание памятным местам и мемориалам. Здесь также высаживают цветочные композиции и облагораживают клумбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.