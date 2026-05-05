Что такое хантавирус? Вспышка заболевания в 2026 году все больше пугает общественность

После вспышки на круизном судне в Атлантическом океане врачи расследуют случаи заражения хантавирусом — редкой инфекцией, которую обычно переносят грызуны, сообщает CNN. По данным ВОЗ, два случая уже подтверждены, еще пять проверяют, а три смерти могут быть связаны с заболеванием. Что же это за вирус, откуда он появился и чем опасен?

Судно шло из Аргентины к Кабо-Верде, и специалисты пока не понимают, как вирус мог распространиться на борту. Обычно человек заражается, вдыхая частицы высохшей мочи или фекалий инфицированных грызунов. Реже инфекция передается через укусы, царапины или загрязненные предметы.

Первые симптомы похожи на грипп: усталость, жар, озноб, боли в теле, головная боль, тошнота и боль в животе. Затем болезнь может поражать легкие, сердце или почки. В тяжелых случаях появляются одышка, сдавленность в груди, внутренние кровотечения, падение давления, почечная недостаточность и отказ органов.

В Америке хантавирусы чаще вызывают легочный синдром, при котором легкие заполняются жидкостью. В Европе и Азии распространен вариант с поражением почек.

Специфического лечения нет: врачи поддерживают организм и борются с симптомами. ВОЗ считает риск для широкой публики низким, но расследование продолжается: ученые выясняют штамм вируса и источник заражения.