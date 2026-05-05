«Отсылка к 2017 году»: Марго Робби на Met Gala повторила легендарное селфи Кайли Дженнер

Звезда фильмов «Барби» и «Грозовой перевал» Марго Робби появилась на Met Gala в роскошном платье от Chanel, пишет The Voice. Наряд, выполненный с использованием сложной вышивки, потребовал сотен часов ручной работы, и результат превзошел все ожидания.

После официальной части мероприятия Робби приняла участие в неформальной программе. Вместе с Грейси Абрамс и Айо Эдебири она сфотографировалась перед зеркалом в туалетной комнате музея — так девушки решили воссоздать один из самых обсуждаемых кадров в истории Met Gala, сделанного Кайли Дженнер в 2017 году.

Фото: [ соцсети ]

Стоит отметить, что тот кадр собрал целое созвездие звезд: Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Беллу Хадид, Лили Олдридж, Фрэнка Оушена, A$AP Rocky и Пи Дидди.

Не менее ярким стало возвращение Бейонсе: певица отсутствовала на Met Gala целых десять лет, и вот наконец она вышла на красную дорожку в образе скелета. Ее наряд был полностью усыпан кристаллами и стразами.

Блейк Лайвли, которая недавно заключила мировое соглашение с режиссером Джастином Бальдони, выбрала архивное платье от Versace — элегантное и сдержанное, но при этом очень эффектное.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян скопировала образ Бьянки Цензори на Met Gala.