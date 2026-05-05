«Стопа плющится, пятка убегает»: врач из Подмосковья объяснил, как распознать плосковальгус у ребенка и спасти его

Если ребенок при ходьбе «заваливает» ножки внутрь, часто спотыкается, а подошва обуви стирается с внутренней стороны — это может быть плосковальгусная деформация. Реабилитолог подмосковного медицинского центра Александр Куденко объяснил, как распознать проблему и что делать.

По словам врача, это одно из самых распространенных ортопедических нарушений у детей. В норме стопа имеет небольшой свод и прямую ось. Если пятка «убегает» наружу, а внутренняя часть стопы касается пола — нужен ортопед. Без лечения деформация может закрепиться и привести к болям в спине и суставам в подростковом возрасте.

Признаки: при стоянии пятки отклонены наружу, ноги становятся «Х»-образными; походка неуклюжая; ребенок быстро устает, жалуется на боль в ногах к вечеру. Домашний тест: поставить мокрую ногу на бумагу — если отпечаток без выемки, это повод для консультации.

Причины: слабость связок, рахит, раннее стояние, лишний вес, неправильная обувь. Лечение консервативное: массаж, ЛФК (катание мячика, ходьба на носочках, захват предметов пальцами ног), физиотерапия, ортопедические стельки и обувь с жестким задником. Куденко подчеркивает: регулярность и терпение — ключ к успеху. Упражнения нужно делать ежедневно по 10–15 минут.

Операция требуется редко, только если консервативная терапия не помогла. Профилактика: не ставить ребенка на ноги рано, не использовать ходунки и прыгунки, ходить босиком по разным поверхностям, следить за весом и ежегодно показывать ортопеду в 1, 3 и 5 лет.

