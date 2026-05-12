«Кальций, витамин D и белок»: эндокринологи назвали идеальную рыбу для костей после 50 лет

С возрастом кости становятся хрупкими, а суставы ноют. Но эндокринологи знают, как замедлить этот процесс без дорогих БАДов. Джад Сфеир и Йесика Гарсия назвали продукты, которые реально работают. И главный суперфуд — сардины. Об этом сообщает HuffPost.

По словам Сфеира, для плотности костей нужны кальций, витамин D и белок. Сардины содержат их в убойной концентрации. Плюс — молочка: творог, сыр, йогурт (если нет противопоказаний). И, конечно, физическая активность: без движения кости не усваивают даже самые дорогие таблетки.

Гарсия добавила список того, что убивает скелет. Враг №1 — сладкая газировка. Фосфорная кислота в коле вымывает кальций. Алкоголь — не лучше: он нарушает метаболизм костной ткани. Избыток соли — тоже вредит.

Ранее стало известно, как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера и почему магний и гинкго билоба не спасут.