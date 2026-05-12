LADA Granta, TENET и китайцы: какие автомобили сейчас востребованы в российских регионах

В первом квартале 2026 года жители Татарстана стали заметно активнее приобретать автомобили. Согласно данным, опубликованным платформой «Авито Авто», спрос на новые машины в республике вырос на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого автомобиля, как уточняется, составила 3,43 млн руб. Операционный директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, комментируя эти цифры, отметил, что «рост действительно наблюдается, но тренд разный для новых авто и авто с пробегом», сообщил интернет-портал KazanFirst.

«Спрос на новые машины в I квартале вырос почти на 13% по сравнению с прошлым годом. В целом по России рынок новых авто демонстрирует умеренный рост, но не достигает рекордов 2024 года. Покупатели стали более взвешенно подходить к выбору, а цикл сделки удлинился», — говорит Житнухин.

По словам эксперта, в республике сейчас особенно востребованы LADA Granta, модели «ТЕНЕТ T4» и «ТЕНЕТ T7», а также автомобили брендов Haval, Chery и Geely.

«Интерес к китайским моделям сохраняется, но покупатели стали чаще рассматривать российские альтернативы», — говорит операционный директор платформы.

При этом, как подчеркнул Житнухин, доля китайских марок в общем предложении сократилась более чем на 20 процентов. В то же время присутствие российских автомобилей, наоборот, увеличилось — до 36 процентов. Причина такой динамики, по его словам, кроется в появлении на рынке новых отечественных брендов и расширении модельной линейки LADA.

«При этом в Татарстане наблюдается рост интереса к китайским автомобилям с пробегом: HAVAL F7x, Geely Atlas и Chery Tiggo 4 Pro, OMODA C5, HAVAL Jolion и Chery Tiggo 4. Так же быстрее всего раскупаются Mazda CX-5, Skoda Octavia, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, LADA Granta, Kia Rio, Renault Duster, Toyota Camry, Kia Sportage», — перечислил эксперт.

Вторичный рынок, подчеркнул эксперт, по-прежнему остается главным двигателем потребительского спроса. В первом квартале интерес к автомобилям с пробегом в регионе сохраняется на высоком уровне — рост почти на 17,5 процента год к году. Особой популярностью, уточнил он, пользуются машины в возрасте от 4 до 9 лет, которые покупатели рассматривают как разумный компромисс между приемлемой ценой и удовлетворительным качеством.

«Сервисы проверки истории авто стали обязательным этапом выбора, а дилеры, предлагающие ассортимент авто с пробегом, гарантируют эти условия при продаже», — дополнил он.

Житнухин также обратил внимание на изменение покупательских предпочтений. В текущей рыночной ситуации потребители стали гораздо больше внимания уделять юридической чистоте автомобиля, его реальному пробегу, конечной цене и прозрачности условий сделки.

«Современные покупатели приходят в дилерский центр уже подготовленными: изучают онлайн-площадки, сравнивают отзывы, анализируют отчеты по автомобилю. Решение о покупке становится более рациональным и обоснованным. Из-за роста цен и ставок по кредитам покупатели дольше выбирают, чаще рассматривают альтернативы. Импульсивные покупки уходят в прошлое», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada в апреле выросли на 12%.