В Подмосковье господдержкой воспользовался каждый третий производитель детских товаров

В Подмосковье работают над расширением системы государственной поддержки предприятий индустрии детских товаров, в этом сфере работает более 200 компаний, каждая третья — уже воспользовалась поддержкой. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«К 2030 году Подмосковье рассчитывает, что меры поддержки охватят уже половину предприятий отрасли», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве отметили, что компаниям доступна программа предоставления помещений за 1 рубль, субсидии на инженерную инфраструктуру до 250 млн рублей. Кроме того, они могут воспользоваться компенсацией затрат на покупку оборудования до 20 млн рублей, субсидией на развитие франшизы до 2 млн рублей и не только.

Предприятиям также предоставляют заем областного Фонда развития промышленности в размере от 50 до 150 млн рублей под 1% годовых сроком до семь лет. Его можно направить на приобретение оборудования, разработку технико-экономического обоснования и инжиниринговые услуги.

