Более 5 тыс. студентов Московской области отметили Международный день медицинских сестер

12 мая в Московской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню медицинских сестер. В них приняли участие свыше 5 тыс. студентов медицинских колледжей и техникумов региона, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Под руководством опытных наставников будущие медики погрузились в богатую историю профессии. Особое внимание уделили подвигу сестер милосердия в тяжелые военные годы — от Крымской войны до Великой Отечественной. В руках ребят оказались подлинные письма и воспоминания медицинских работников — эти личные свидетельства позволили прочувствовать атмосферу тех лет и осознать, какой ценой давались победы на фронте и в госпиталях.

После знакомства с историческими материалами участники обсудили, что означает подвиг медицинской сестры в современном мире. В ходе откровенных бесед студенты размышляли о профессиональных и человеческих качествах, без которых невозможно представить настоящего медработника: сострадании, ответственности, стойкости, готовности прийти на помощь в любой ситуации.

Ярким творческим элементом программы стали фотовыставки «Такие разные медсестры», организованные в учреждениях среднего профессионального образования силами участников проекта «Навигаторы детства». Каждая фотография рассказывала о разных направлениях работы медицинских сестер и братьев — от работы в реанимации до педиатрической помощи. Студенты не ограничились визуальным рядом: к каждому снимку они подготовили подробные комментарии. В них раскрывали специфику профессии, перечисляли необходимые навыки и личные качества, а также делились собственными историями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.