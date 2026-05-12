Голосовой помощник Вита приняла более 35 тыс. звонков по ветеринарии в Московской области

Голосовой помощник Вита, созданный на базе технологий искусственного интеллекта, обработал уже свыше 35 тыс. звонков от жителей региона. Впечатляет и показатель автономности работы системы: 64% обращений робот решает самостоятельно, без перевода на оператора. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Вита стала настоящим цифровым помощником для владельцев домашних животных и всех, кто сталкивается с вопросами ветеринарии. Робот оперативно предоставляет актуальную информацию: подсказывает контакты и график работы ветеринарных клиник, помогает переключить звонок на ближайшую станцию, консультирует по вопросам контроля безнадзорных собак. Кроме того, с помощью Виты можно оставить официальное обращение, связанное с борьбой против опасного растения — борщевика Сосновского.

Преимущества такого решения очевидны и многогранны. Прежде всего, это экономия времени: вместо долгих поисков в интернете или обзвона клиник достаточно просто позвонить роботу. Во‐вторых, информация всегда остается актуальной — данные в системе регулярно обновляются и проходят проверку. В‐третьих, сервис работает круглосуточно: помощь доступна в любое время суток, что особенно ценно в экстренных ситуациях.

Связаться с голосовым помощником Вита можно по следующим номерам: 8‐800‐550‐65‐22 или 8‐495‐668‐01‐25.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.