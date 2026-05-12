Японские макаки неожиданно показали, что интерес к игре может держаться не только на награде, сообщает The Cool Down со ссылкой на исследование Киотского университета в журнале iScience. Обезьяны продолжали играть в игру на сенсорном экране, даже когда не получали еду за правильные действия.

Игра напоминала прятки: макака нажимала одну из кнопок, после чего на экране в другом месте появлялась кукла. Каждая кнопка была связана с разным уровнем предсказуемости: иногда результат был почти очевидным, иногда слишком хаотичным, а иногда — умеренно неопределенным.

Именно третий вариант обезьяны выбирали чаще всего. Ученые считают, что это подтверждает так называемый принцип Златовласки: любопытство сильнее всего тогда, когда задача не слишком простая, но и не настолько сложная, чтобы потерять смысл.

Самое удивительное — некоторые макаки проходили почти по 100 попыток без какой-либо награды. Это говорит о том, что животные могут искать стимул ради самого процесса, как люди, которым интересна загадка, игра или головоломка.

Исследование помогает лучше понять, как работает любопытство у животных. Такие данные могут пригодиться для создания более полезной среды в зоопарках и лабораториях, где животным нужны не только еда и безопасность, но и умственная нагрузка.