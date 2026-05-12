Спасатели Подмосковья приняли участие в памятных мероприятиях в честь Дня Победы

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в памятных мероприятиях в честь Дня Победы. Они возлагали цветы к мемориалам, Вечному огню и обелискам Славы.

Например, в Одинцово спасатели возложили цветы к мемориальному комплексу «Памятник неизвестному солдату». В Рузе они собрались у Вечного огня на площади Партизан. В Богородском округе специалисты возложили цветы к Обелиску Славы и Вечному огню. Подобные мероприятия проходили в разных округах Подмосковья, в том числе в Раменском и Чехове.

«Тысячи местных жителей ушли на фронт, многие из них не вернулись с полей сражений или умерли от ранений. Это напоминание о том, какой неоценимый вклад внес каждый город в общую Победу», — подчеркнул заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.