Студенты Подмосковья приняли участие в образовательной встрече в рамках проекта «Область знаний»

Подмосковные студенты приняли участие в образовательной встрече, которая прошла в Ногинском филиале Государственного университета просвещения в рамках проекта «Область знаний». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Масштабный просветительский проект «Область знаний» реализуется в регионе с начала 2026 года. Его цель — популяризация науки, повышение интереса к инженерным профессиям и развитие общей эрудиции у школьников и студентов.

Участниками встречи в Ногинске стали первокурсники. Ребятам показали специальные видеоролики с участием Героя России, космонавта, зампреда Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья Андрея Борисенко. Он рассказал о жизни на орбите, работе на МКС. После этого прошел интеллектуальный квиз.

В летний период квизы в рамках проекта будут проводить в детских лагерях Подмосковья. Осенью проект вернется в образовательные учреждения. Финал проекта запланирован на декабрь.

