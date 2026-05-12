«Вещь будет раздражать, а потом отправится в ящик»: эксперт назвал три вопроса, спасающих кошелек от импульсивных трат

Полки забиты ненужными платьями, а кошелек пуст? Арт-директор Наталья Семенова раскрыла три вопроса, которые спасут от бессмысленных трат. Главный секрет — не количество денег, а умение задать правильную «магию». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Покупка «красивой, но сложной» вещи — главная ошибка, говорит эксперт. Яркий платок с невероятным узором или сумка необычной формы выглядит фантастически на полке, но дома выясняется, что к ней нечего надеть. Первый вопрос перед покупкой: «С чем я это буду носить?». Если вы не можете мысленно создать хотя бы три образа — откажитесь от приобретения.

Второй вопрос касается тактильных ощущений. Семенова призывает не просто смотреть, а трогать. Если материал неприятен, швы колются, подкладка электризуется — радость от покупки улетучится за час. «Вещь будет раздражать, а потом отправится в дальний ящик», — предупреждает специалистка. Идеальные ткани — шелк, кашемир, качественная кожа, хлопок. Они не только выглядят дорого, но и ощущаются дорогими.

Третий — психологический. Мы часто покупаем не вещь, а бренд или образ из соцсетей. Задайте себе вопрос: «Нравится ли мне форма, цвет, фактура самой вещи или мне нравится только то, что о ней подумают другие?». Лаконичные, универсальные вещи служат годами. Любимая одежда никогда не лежит без дела.

Вывод: прежде чем достать карту, остановитесь на минуту и мысленно ответьте на эти три вопроса. Они сэкономят тысячи рублей и спасут гардероб от ненужного хлама.

