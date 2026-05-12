В Мытищах начали строительство проектируемого проезда на улице Сазонова

В микрорайоне Пирогово в Мытищах идет комплексная реконструкция моста через реку Клязьму. Важная часть проекта — старт строительства проектируемого проезда на улице Сазонова. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая строительная готовность объекта достигла 25%, а по самому мосту показатель еще выше — 45%. На площадке 55 рабочих под руководством 6 инженерно‐технических специалистов задействуют 8 единиц современной техники. Завершить все этапы реконструкции планируют в I квартале 2028 года.

На улице Сазонова строители сосредоточились на формировании прочного основания и устройстве песчаного подстилающего слоя. В перспективе этот проезд станет удобным связующим звеном: он обеспечит прямой выезд на новый мост непосредственно из жилой зоны микрорайона, что существенно облегчит транспортную доступность для местных жителей.

На мосту специалисты ведут укрупнительную сборку пролетного строения прямо на стапеле. На текущий момент строители успешно смонтировали 4 блока из 12 запланированных. Параллельно идет переустройство инженерных коммуникаций. Строители уже завершили работы по водоснабжению и теплосетям, а также демонтировали устаревший газопровод.

