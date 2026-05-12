Более 11 км дорожного покрытия отремонтируют в Подольске по нацпроекту

В Подольске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют покрытие на трех участках региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности, специалисты Мосавтодора обновят более 11,5 км дорожного покрытия. Также они обустроят обочины и нанесут разметку.

Работы уже провели на участке проспекта Ленина между улицами Комсомольская и Карла Маркса в центре Подольска. Протяженность участка составила более 1,3 км.

Продолжаются работы на Старосимферопольском шоссе между остановками «Станция Гривно» и «50 км». Там укладывают 7 км нового покрытия. Также отремонтируют 3,2 км покрытия на участке Домодедовского шоссе у села Покров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.