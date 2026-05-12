В каких случаях перевод самому себе может привести к блокировке банковской карты

Переводить деньги между своими счетами обычно можно без ограничений, но резкие изменения в привычном финансовом поведении клиента могут вызвать блокировку карты. Об этом корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Сергей Измайлов.

По словам эксперта, сейчас банки в большей степени обязывают следить за безопасностью транзакций клиента и распознавать переводы, которые в конечном счете уходят мошенникам. Банки несут ответственность за это и отслеживают странные переводы.

«У банка могут вызвать подозрение переводы ночью крупных сумм или не характерных для клиента сумм, а также если вслед за зачислением средств на свой счет деньги сразу отправляются третьему лицу. Тогда банк может приостановить на время транзакцию и уточнить у клиента его действительную волю: точно ли он собирался совершать такую операцию», — пояснил Сергей Измайлов.

Особое внимание уделяется крупным суммам — такие транзакции могут быть попыткой легализации сомнительных доходов.

«Крупные транзакции тоже отслеживаются банками, поскольку возникает риск вовлеченности клиента в мошеннические схемы и действия банка могут предотвратить потерю клиентом существенных сумм», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что государство ведет политику предотвращения отмывания денежных средств, полученных преступным путем. В связи с этим на банки также возложена ответственность уведомлять государство о крупных транзакциях.

«Поэтому, даже при переводе своих денег из банка в банк, у получающего банка может возникнуть вопрос легальности крупных денежных средств у клиента», — сказал Измайлов.

Он посоветовал на этот случай иметь документы, подтверждающие законность сделки.

«Для разблокировки карты необходимо будет объяснить, каким путем были получены деньги (например, от продажи недвижимости или автомобиля), поскольку получающий банк может не знать о происхождении денег, если сделка продажи недвижимости проходила в одном банке, а клиент потом перевел свои деньги в другой банк», — заключил эксперт.

Таким образом, свобода банковских транзакций — не повод забыть о бдительности. Даже если деньги отправлены самому себе, внезапная активность может вызвать вопрос у банка, поэтому стоит отказаться от резких и внезапных операций и быть готовым объяснить банку происхождение средств, предоставив необходимые документы.

