58-летний Ифедайо Адейе, осужденный за похищение собственного сына у матери, вышел из тюрьмы на свободу по чудовищной ошибке. Вместо того чтобы сидеть дополнительный год, он прогулялся по Лондону, поужинал, выпил в пабе и улетел в Испанию. Теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В июле 2024 года Адейе выкрал сына Лориса у матери, которая жила во Франции, и через Великобританию увез мальчика в Нигерию. Суд приказал вернуть ребенка. Мужчина отказался. По возвращении в Британию его арестовали и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Когда срок истек, он все еще не отдал сына — судья добавил еще год. Но это распоряжение… потерялось. Руководство тюрьмы не получило документ и выпустило преступника на свободу.

Адейе не растерялся. Вместо того чтобы скрываться в подполье, он спокойно провел вечер: поел, выпил, совершил несколько финансовых махинаций и улетел в Испанию. Экстрадиции во Францию не случилось. Теперь его ищут обе страны. Испанские власти уже предупреждены.

Ранее стало известно, что в Балашихе конкуренты опечатали продуктовый магазин куриными лапами