«Супер-Эль-Ниньо» на пороге: ученые предрекли Земле аномальную жару и наводнения до конца года

Земля готовится к климатическому апокалипсису. Ученые бьют тревогу: в ближайшие месяцы на планету обрушится так называемое супер-Эль-Ниньо — одно из самых мощных явлений в XXI веке. Аномальная жара, засухи и катастрофические наводнения накроют многие регионы, предупреждают эксперты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Согласно прогнозам, вероятность возвращения Эль-Ниньо уже к июню 2026 года оценивается в 70 процентов. А шанс того, что разрушительный цикл продлится до конца года, достигает 94 процентов. Это не просто рядовое колебание климата: грядущий эпизод, по оценкам специалистов, станет «супер-Эль-Ниньо», способным побить температурные рекорды и вызвать масштабные стихийные бедствия по всему миру.

Ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии РАН (имя условное) пояснил, что сейчас система переходит от фазы Ла-Нинья к нейтральному состоянию, и за этим почти неизбежно последует мощный выброс тепла. Это спровоцирует не только аномальную жару, но и наводнения в одних регионах и засуху в других. Для России последствия могут быть разными: от засушливого лета на юге до избыточных осадков в Сибири.

Ранее стало известно, что в Китае изобрели квантовый компьютер без огромных холодильников.