Более 190 тыс. жителей и гостей Подмосковья отпраздновали День Победы в парках

Более 190 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Подвиг. Память. Победа», посвященное Дню Победы, которое прошло в субботу, 9 мая, в 80 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили концертные программы и выставки военной техники, акцию «Вальс Победы» и не только. Так, например, в парке Мира Мытищ гостей ждали прямая трансляция Парада Победы с Красной площади, выставка средств связи военного назначения Минобороны России и познавательная лекция «Мытищи в годы войны», в Центральном парке города Пушкино — шествие с 50-метровой Георгиевской лентой, выставка военной техники и кинопоказ «Про людей и про войну».

Кроме того, в парке «Дулевский» в Ликино-Дулево можно было принять участие в акции «Вальс Победы» и мастер-классе по рисованию и так далее.

Мероприятие провели при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.