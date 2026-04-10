В центральном матче 24-го тура РПЛ 12 апреля сойдут лидеры — «Зенит» и «Краснодар». Поединок может иметь решающее значение для определения чемпиона России.

Конечно, формально еще ничего не решится, в чемпионате останется сыграть еще шесть туров, за которые может произойти что угодно. Но результат личной встречи на «Газпром Арене» может стать судьбоносным.

Положение команд

Действующий чемпион страны «Краснодар» сохраняет лидерство в турнире — 52 очка, «Зенит» отстает на один балл. Остальные команды вряд ли могут вмешаться в борьбу за золото. «Локомотив» (44 очка), «Балтика» (43), ЦСКА (42) и «Спартак» (41) заметно поотстали и могут рассчитывать только на бронзу, как бы ни завершилась игра в Санкт-Петербурге.

В случае победы «Краснодар» оторвется на четыре очка — тогда догнать его будет сложно. Календарь оставшихся матчей у обеих команд примерно равноценный. Из самого сложного — «Краснодару» предстоит сыграть в гостях со «Спартаком» и «Динамо», «Зенит» также дважды скатается в Москву — на игры с ЦСКА и «Локомотивом».

История противостояния

В матче первого круга «Зенит» победил в Краснодаре со счетом 2:0. Счет открыл Максим Глушенков с передачи Луиса Энрике, а затем автор гола и ассистент поменялись местами.

История противостояния «Зенита» и «Краснодара» начинается с 2011 года, когда «быки» вышли в сильнейший дивизион. Общий баланс — с огромным перекосом в пользу «Зенита». Первую победу (2:0) над петербуржцами «Краснодар» одержал лишь в августе 2015 года. Было это еще на «Петровском», прежней обители «Зенита». С тех пор «Краснодар» победил в Санкт-Петербурге только один раз — в 2018 году, уже на «Газпром Арене». Тогда матч закончился со счетом 2:1 — в концовке Виктор Клаессон забил с передачи Федора Смолова.

Даже в своем чемпионском сезоне, почти ровно год назад, 13 апреля 2025 года, «Краснодар» не смог победить в Санкт-Петербурге. Более того, потерпел очень чувствительное поражение — 1:4, и в тот раз тоже не обошлось без голов Глушенкова и Луиса Энрике.

Потери команд

За «Краснодар» точно не сыграет Александр Черников — он получил красную карточку в концовке матча с «Ахматом». У «Зенита» под вопросом Густаво Мантуан, не игравший в Кубке со «Спартаком».

Вообще, и Сергей Семак, и Мурад Мусаев чуть приберегли лидеров в кубковых матчах на неделе. Так, Максим Глушенков, Александр Соболев и Джон Джон вышли только во втором тайме со «Спартаком». «Краснодар» в матче с «Динамо» точно так же придержал Джона Кордобу.

Арбитр

Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Менее месяца назад он судил матч «Зенита» со «Спартаком» — вопросы были, но в целом судья уверенно вел игру, не ломал ее лишними свистками и без надобности не бегал к монитору. В любом случае, Карасев остается одним из сильнейших и, наверное, самым авторитетным действующим арбитром в России. В этом смысле его назначение на главный матч, возможно, всего чемпионата — логично.

Кстати, матч первого круга между этими командами также обслуживал Карасев.

Что говорят о матче

«Уверенно подходим к матчу с „Зенитом“ и будем бороться за победу. Понимаем, что будет непросто, но едем в Питер с настроем победить. Как, впрочем, и в любом матче. По сравнению с прошлым сезоном мы стали еще более уверенными в себе», — заявил голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

«Цель „Зенита“ всегда набирать три очка, стать чемпионом! Поэтому для нас эта игра не будет отличаться от других игр в плане настроя и мотивации. Мы будем играть на победу!» — уверен в своих силах и новичок «Зенита» Джон Джон.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает матч непредсказуемым, на три результата. По его мнению, исход поединка решится в противостоянии полузащиты обеих команд.