Эндокринолог объяснила, почему зимняя красная икра менее полезна, чем летняя

По словам специалиста, каждая икринка богата легкоусвояемым белком и полезными жирными кислотами. При этом по-настоящему свежий продукт появляется в продаже только в период нереста лосося – с конца мая по сентябрь. В зимние месяцы на прилавках, как правило, представлена икра из размороженного сырья: при оттаивании ледяные кристаллы повреждают белковую оболочку, из-за чего питательные вещества усваиваются хуже.

Врач подчеркнула, что избыточное употребление деликатеса несет риски из-за большого количества соли и консервантов. Они создают дополнительную нагрузку на печень и способствуют задержке жидкости в организме. Кроме того, в икре присутствуют холестерин и пурины, поэтому продукт строго противопоказан пациентам с нарушениями липидного обмена и тем, кто предрасположен к образованию почечных камней.

Ранее сообщалось о том, что прошлогодние запасы икры и других деликатесов продают с дисконтом 14–20%.