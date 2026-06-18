«Отпуск под прицелом». Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Таиланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала соотечественникам с повышенным вниманием подходить к планированию визитов в Таиланд – как туристических, так и деловых.

Причиной служат участившиеся случаи задержаний местными властями иностранцев, включая граждан РФ, на основании обращений со стороны правоохранительных структур и спецслужб Соединенных Штатов.

«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями», – подчеркнула дипломат, чьи слова опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что главная угроза связана не с внутренней обстановкой в королевстве, а с вероятностью применения американской стороной механизмов двустороннего правового сотрудничества. В результате российский путешественник может быть остановлен, задержан или подвергнут аресту в аэропорту или отеле по формальному запросу из Вашингтона, что потребует длительных разбирательств и вмешательства консульских служб.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд представил стратегию Healing is the New Luxury вместо массового туризма.