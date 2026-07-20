Гол на 116-й минуте и драма Месси: как Испания выиграла чемпионат мира

Сборная Испании во второй раз стала сильнейшей футбольной командой планеты. В финале чемпионата мира испанцы обыграли команду Аргентины, забив единственный мяч в овертайме.

Как это было

Испания забрала мяч с самого начала матча, а аргентинцы как будто изначально настроились играть на сдерживание соперника. Долгое время южноамериканцам удавалось претворять свой план в жизнь, вот только у них самих никакой контратакующей игры у Аргентины не было, тогда как их голкипер Эмилиано Мартинес без работы не оставался.

За 120 минут Аргентина нанесла лишь два удара — оба пришли в последние пять минут. Для сравнения у Испании 20 ударов, 12 из которых в створ. У «фурии рохи» были неплохие шансы закончить игру в основное время. Последний момент был у Ламина Ямаля, исполнявшего штрафной. 19-летний вингер «Барселоны» пробил почти в девятку — Мартинес в красивом полете отбил.

Аргентина входила в дополнительное время в очень сложном положении. На 90-й минуте вторую желтую карточку получил важнейший полузащитник Энцо Фернандес, грубо сыгравший против Пау Кубарси.

Испанцы провели результативную атаку сразу после начало второй 15-минутки в овертайме. Привычные пиренейские кружева не понадобились — атака получилась довольно простой: заброс в штрафную, скидка Нико Уильямса — удар с ходу Феррана Торреса.

Фото: [ ФИФА ]

В последние минуты Аргентина отчаянно понеслась вперед и даже могла отыграться. После розыгрыша углового мяч отскочил у Джулиано Симеоне, но аргентинец из центра штрафной пробил выше ворот.

Путь к трофею

Испания начала турнир с сенсационной ничьей с Кабо-Верде (0:0). Вратарь африканцев Возинья после матча стал национальным героем.

В игре с Саудовской Аравией (4:0) «фурия роха» практически обеспечила себе выход в плей-офф, а затем не пустила туда Уругвай (1:0).

В первом матче плей-офф у Испании не было проблем против Австрии (3:0). В 1/8 финала против Португалии испанцы владели преимуществом, но решающий гол Микеля Мерино пришел в самой концовке. Что-то похожее случилось и в матче с Бельгией (2:1): большое преимущество, гол Мерино под занавес игры.

Вероятно, свой лучший матч Испания провела в полуфинале, обезоружив мощную сборную Франции (2:0). Ну, а финал — это всегда особенный матч, где не всегда работает логика. Но Испания достойно преодолела и это препятствие, заслуженно получив вторую чемпионскую звезду.

Лауреаты турнира

Фото: [ Родри/ФИФА ]

Испанцы забрали почти все индивидуальные награды. Лучшим молодым игроком был назван 19-летний защитник Пау Кубарси, а вовсе не его ровесник Ламин Ямаль, как можно было подумать.

Лучшим вратарем чемпионата признан Унаи Симон. За весь турнир он пропустил только один мяч — от бельгийца Шарля де Кетеларе в четвертьфинале. Нужно отметить, что полевые игроки испанцев сделали все возможное, чтобы у их вратаря было минимум работы.

«Золотой мяч» лучшему игроку турнира получил капитан испанцев Родри — главный дирижер игры «фурии рохи».

Лучшим бомбардиром турнира стал француз Килиан Мбаппе с 10 мячами. Нападающий «Реала» стал и лучшим снайпером в истории мундиалей. За три турнира, в которых он принимал участие, он довел планку рекорда до 22 мячей, обойдя на один пункт Лионеля Месси.

Слезы Лионеля Месси

Фото: [ ФИФА ]

Лионель Месси сыграл на своем шестом чемпионате мира. Капитан Аргентины провел героический турнир. До финала он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. Перед матчем с Испанией даже появился инсайд, что Лео получит «Золотой мяч» при любом исходе финала.

В решающей игре, как отмечали комментаторы «Матч ТВ» Роман Нагучев и Константин Генич, у Месси отобрали его «любимую игрушку» — мяч. Капитан Аргентины долгое время оставался вне игры — мяч до него почти не доходил. В концовке «альбиселесте» попытались спасти матч — и те пара моментов, что были у Аргентины, созданы при непосредственном участии Месси. Но даже его магии не хватило, чтобы обыграть такую Испанию.

Месси стал вторым футболистом в истории после бразильца Кафу, сыгравшим в трех финалах чемпионата мира. Во всех трех, кстати, было дополнительное время. В 2022 году Аргентина стала чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти. В 2014-м и 2026-м сценарии получились похожими: единственный мяч в овертайме.

Лео получил «Серебряный мяч» — большое разочарование для величайшего игрока современности. На награждении на его лице были скупые слезы.