Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о существенных изменениях в графике и составе пассажирских поездов «Таврия», связывающих Москву и Крым. Пассажиров ждут пересадки, изменение классов вагонов и организация бесплатного автотрансфера по полуострову, пишет krym.aif.ru.

Изменения в составе и графике поезда № 17/18 Москва — Керчь

С 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма поезд № 17/18 переходит на ежедневный режим работы. Из состава поезда полностью исключаются плацкартные вагоны — поезд будет состоять только из одноэтажных купейных вагонов, вагонов СВ и вагона-ресторана.

Для владельцев билетов в плацкарт: Пассажиры, заранее купившие билеты на плацкартные места, будут размещены в купейных вагонах без какой-либо доплаты.

Замена двухэтажного поезда № 167/168

Двухэтажный состав поезда № 167/168 «Таврия» (Москва — Симферополь/Керчь) на постоянной основе заменяется на одноэтажный поезд № 17/18.

Пассажиры, имеющие билеты на поезд № 167/168 (с отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма — с 24 июля), будут автоматически пересажены на рейс № 17/18.

Информацию о новых номерах вагонов и мест перевозчик направит в СМС-уведомлениях.

Если предлагаемые условия поездки пассажира не устроят, билет можно будет вернуть с полным возвратом средств и без комиссии.

Схема движения по территории Крыма и бесплатные автобусы

До момента возможного возобновления движения составов вглубь полуострова поезда № 7/8, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 курсируют исключительно до и от станции Керчь.

Для пассажиров с билетами до/от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь организован бесплатный автобусный трансфер по крымскому участку маршрута. Талоны на стыковочные автобусные рейсы продолжат продаваться по прежней схеме.