Умер Вадим Do4a Иванов: культовый бодибилдер ушел в 37 лет после двух инфарктов
Известный бодибилдер Вадим Do4a Иванов умер в возрасте 37 лет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Российский фитнес-мир потрясла трагическая весть: один из самых известных популяризаторов бодибилдинга, блогер и предприниматель Вадим Иванов, известный как Do4a, скончался в возрасте 37 лет. Смерть наступила после года тяжелой борьбы, которую он сам называл «непростой». Об этом сообщает Lenta.ru.
Вадим Do4a был не просто блогером, а культовой фигурой в мире силового спорта. Миллионы подписчиков следили за его тренировками, советами по спортивной фармакологии и жизненными лайфхаками. Позже он создал собственный бренд спортивного питания и одежды, который пользовался огромной популярностью. Однако за образом «железного» человека стояла уязвимость: Иванов рассказывал, что пережил два инфаркта, и, судя по всему, последствия дали о себе знать.
Ранее умер сценарист «Терминатора» Уильям Уишер в возрасте 71 года.