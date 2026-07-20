Умер Вадим Do4a Иванов: культовый бодибилдер ушел в 37 лет после двух инфарктов

Российский фитнес-мир потрясла трагическая весть: один из самых известных популяризаторов бодибилдинга, блогер и предприниматель Вадим Иванов, известный как Do4a, скончался в возрасте 37 лет. Смерть наступила после года тяжелой борьбы, которую он сам называл «непростой». Об этом сообщает Lenta.ru.

Вадим Do4a был не просто блогером, а культовой фигурой в мире силового спорта. Миллионы подписчиков следили за его тренировками, советами по спортивной фармакологии и жизненными лайфхаками. Позже он создал собственный бренд спортивного питания и одежды, который пользовался огромной популярностью. Однако за образом «железного» человека стояла уязвимость: Иванов рассказывал, что пережил два инфаркта, и, судя по всему, последствия дали о себе знать.

Ранее умер сценарист «Терминатора» Уильям Уишер в возрасте 71 года.