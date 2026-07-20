Новый турбомотор V6 и 425 л. с.: в РФ привезли обновленный Nissan Patrol
РГ: разброс цен на Nissan Patrol 2026 года составил до 5 млн рублей
В России стартовали продажи внедорожников Nissan Patrol 2026 года выпуска. Автомобили японской сборки поставляются дилерами по параллельному импорту, а разброс цен между регионами на идентичные комплектации достигает пяти миллионов рублей. Об этом пишет РГ.
Технические характеристики и моторная гамма
Все предложенные российским покупателям автомобили получили существенно обновленную агрегатную базу:
- Двигатель: На смену прежнему атмосферному V8 пришел 3,5-литровый V-образный 6-цилиндровый турбомотор VR35DDTT мощностью 425 л. с.;
- Трансмиссия: 9-ступенчатая классическая автоматическая коробка передач;
- Привод: Постоянный полный.
Комплектации и ценники в регионах РФ
Автомобили собраны для внутреннего рынка Японии. Большинство машин уже находятся на складах дилеров, но доступны и варианты под заказ:
- Москва: Стоимость модели начинается от 14 690 000 рублей за экземпляр в черном цвете и комплектации Le Platinum City. В оснащение входят адаптивная пневмоподвеска, вентиляция и подогрев кресел, трехзонный климат-контроль, проекционный экран, панорамная крыша и комплекс электронных помощников;
- Хабаровск: Дилерский центр за аналогичный внедорожник в сером цвете просит 19 990 000 рублей;
- Альтернативная доставка из Грузии: Компания из Новосибирска предлагает привезти аналогичный автомобиль из Грузии со сроком доставки около 10 дней. Цена составит около 14,49 млн рублей (на 200 тыс. рублей дешевле московского ценника), причем таможенные пошлины и утильсбор уже включены в стоимость.