Новый турбомотор V6 и 425 л. с.: в РФ привезли обновленный Nissan Patrol

Москва: Стоимость модели начинается от 14 690 000 рублей за экземпляр в черном цвете и комплектации Le Platinum City. В оснащение входят адаптивная пневмоподвеска, вентиляция и подогрев кресел, трехзонный климат-контроль, проекционный экран, панорамная крыша и комплекс электронных помощников;

Альтернативная доставка из Грузии: Компания из Новосибирска предлагает привезти аналогичный автомобиль из Грузии со сроком доставки около 10 дней. Цена составит около 14,49 млн рублей (на 200 тыс. рублей дешевле московского ценника), причем таможенные пошлины и утильсбор уже включены в стоимость.