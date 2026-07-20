От картофеля до экзотики: Анита Цой раскрыла секреты своего огорода с 20 теплицами

Когда речь заходит о летнем отдыхе, у большинства возникают ассоциации с шезлонгами и прохладными напитками, но российская певица Анита Цой предпочитает проводить свободное время совершенно иначе — с головой уходя в дачные заботы. Так, звездная жизнь не помеха для серьезного увлечения огородничеством, которое за несколько лет переросло из небольшого хобби в настоящее сельскохозяйственное предприятие. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что все начиналось скромно: первая теплица, пара грядок с картофелем, морковью и свеклой, а затем ее накрыло волной азарта, особенно когда она открыла для себя искусство домашних закруток и поняла, что собственного урожая катастрофически не хватает.

Сегодня масштабы ее огорода поражают воображение — на участке насчитывается почти два десятка теплиц, где вызревают самые разные плодовые культуры, и это не считая просторного сада. Причем ассортимент не ограничивается классическим набором дачника: среди привычных корнеплодов здесь нашлось место и для настоящей экзотики, например, для хрустящей пекинской капусты, которая требует особого ухода и внимания. Понятно, что в одиночку прокормить и защитить такую зеленую империю от вредителей просто невозможно, и у звезды есть проверенный рецепт выживания — профессиональная команда.

Цой с благодарностью отмечает, что ее главные союзники — это квалифицированные агрономы, которые берут на себя всю черновую техническую работу: они грамотно подрезают растения, насыщают почву витаминными подкормками и знают, как отпугнуть непрошеных гостей без ущерба для экологии. Без этой слаженной поддержки, по словам певицы, она бы точно сдалась и вряд ли смогла бы совмещать концерты с грядками, но сейчас процесс приносит ей колоссальное удовольствие и позволяет круглый год радовать близких натуральными продуктами. Получается, что дача для Аниты Цой — это не просто место отдыха, а полноценный творческий проект, где каждый сезон приносит свои яркие плоды и новые открытия.

Ранее она срочно вышла на связь после слухов о страшной болезни.