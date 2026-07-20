Microsoft объяснила, почему Windows 11 перезагружается несколько раз при обновлениях
Microsoft объяснила, почему Windows 11 перезагружается несколько раз при обновле
Пользователи Windows 11 все чаще сталкиваются с ситуацией, когда компьютер перезагружается 2–3 раза подряд при установке плановых обновлений. В Microsoft заверили, что циклические перезапуски не являются сбоем, а вызваны поэтапной интеграцией важных компонентов безопасности.
Причины повторных перезагрузок
Технические специалисты и профильные издания (включая Windows Latest ) обратили внимание, что регулярные накопительные обновления систем (такие как Patch Tuesday) стали задействовать несколько этапов перезапуска вместо привычного одного.
Представители разработчика пояснили, что это штатное поведение системы. Повторные перезагрузки требуются в следующих случаях:
- Обновление сертификатов Secure Boot: Microsoft проводит плановую замену устаревших сертификатов безопасной загрузки 2011 года на новые образцы 2023 года. Установка нового сертификата требует отдельного перезапуска до старта основного ядра системы.
- Обновления платформы .NET Framework: Пакеты улучшений для среды выполнения программ часто разворачиваются параллельно с накопительным патчем и требуют собственного изолированного перезапуска.
- Поэтапное обслуживание компонентов: Некоторые критические изменения и драйверы системы применяются только после того, как завершится базовая часть установки.
Рекомендации для пользователей
Эксперты отмечают, что с несколькими перезагрузками подряд владельцы ПК будут сталкиваться регулярно (примерно 1–2 раза в год) по мере обновления компонентов Secure Boot на разных конфигурациях железа.
Главные правила при установке таких обновлений:
- Не выключать ПК принудительно: Прерывание процесса кнопкой питания может привести к повреждению системных файлов и бесконечному циклу загрузки (bootloop).
- Заложить время: Процесс установки сложных патчей с несколькими перезапусками может занимать от 10 до 20 минут.
- Проверить статус: После завершения установки проверить корректность работы Secure Boot и обновлений можно в разделе Параметры → Центр обновления Windows.