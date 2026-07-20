Microsoft объяснила, почему Windows 11 перезагружается несколько раз при обновлениях

Пользователи Windows 11 все чаще сталкиваются с ситуацией, когда компьютер перезагружается 2–3 раза подряд при установке плановых обновлений. В Microsoft заверили, что циклические перезапуски не являются сбоем, а вызваны поэтапной интеграцией важных компонентов безопасности.

Причины повторных перезагрузок

Технические специалисты и профильные издания (включая Windows Latest ) обратили внимание, что регулярные накопительные обновления систем (такие как Patch Tuesday) стали задействовать несколько этапов перезапуска вместо привычного одного.

Представители разработчика пояснили, что это штатное поведение системы. Повторные перезагрузки требуются в следующих случаях:

Обновление сертификатов Secure Boot: Microsoft проводит плановую замену устаревших сертификатов безопасной загрузки 2011 года на новые образцы 2023 года. Установка нового сертификата требует отдельного перезапуска до старта основного ядра системы.

Обновления платформы .NET Framework: Пакеты улучшений для среды выполнения программ часто разворачиваются параллельно с накопительным патчем и требуют собственного изолированного перезапуска.

Поэтапное обслуживание компонентов: Некоторые критические изменения и драйверы системы применяются только после того, как завершится базовая часть установки.

Рекомендации для пользователей

Эксперты отмечают, что с несколькими перезагрузками подряд владельцы ПК будут сталкиваться регулярно (примерно 1–2 раза в год) по мере обновления компонентов Secure Boot на разных конфигурациях железа.

Главные правила при установке таких обновлений: