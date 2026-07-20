От рекорда к кризису: почему крупнейший авторынок мира стремительно рушится

После рекордных продаж в 2025 году авторынок Китая столкнулся с резким охлаждением спроса. Сокращение субсидий на электромобили и подорожание топлива привели к падению продаж в первом полугодии 2026 года и вынудили экспертов существенно ухудшить годовой прогноз. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на китайскую ассоциацию легковых автомобилей.

Причины падения спроса и пересмотр прогнозов

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), на которые ссылается телеканал CNBC, 2026 год может стать самым неблагоприятным для автопрома КНР с 2021 года. За период с января по июнь 2026 года розничные продажи легковых авто просели на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На фоне этого CPCA понизила прогноз годовых розничных продаж сразу на 14%.

Ключевыми факторами негативной динамики стали:

Рост стоимости содержания бензинового транспорта: В июне расходы на топливо увеличились на 15,3% в годовом выражении, что спровоцировало падение розничных продаж автомобилей с ДВС на 39%;

Сворачивание господдержки: Сокращение государственных субсидий и налоговых льгот на электромобили (NEV) негативно сказалось на динамике продаж экологичного транспорта, ранее подстегивавших рынок.

Контекст мирового авторынка

Проблемы в Китае отразились и на общемировой статистике. В мае global-продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 4% к уровню мая 2025 года (до 7,24 млн единиц), зафиксировав непрерывный спад мирового авторынка в течение пяти месяцев подряд.