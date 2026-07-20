На мемориале «20 июля» в Берлине произошла стычка из-за венка партии «АдГ»

Родственник казненного борца с нацизмом Дитриха Бонхеффера попытался убрать венок, возложенный ультраправой партией «Альтернатива для Германии» у мемориала Бендлерблок. Инцидент закончился потасовкой с охраной и повреждением венка. Об этом сообщает ТАСС .

Конфликт у мемориала Бендлерблок

20 июля в Берлине на официальном памятном мероприятии, посвященном участникам антифашистского Сопротивления, произошли беспорядки. Тобиас Коренке, внучатый племянник казненного нацистами теолога Дитриха Бонхеффера, публично выразил протест против присутствия на церемонии представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и попытался убрать их памятный венок на территории мемориального комплекса Бендлерблок.

Сотрудники службы безопасности вмешались в ситуацию, однако предотвратить стычку не удалось — в результате потасовки партийный венок был поврежден. Коренке заявил, что потомки участников Сопротивления возмущены попытками АдГ участвовать в подобных акциях памяти, подчеркнув: «Мы здесь этого не потерпим».

Исторический контекст «заговора 20 июля»

Памятная дата связана с событиями 1944 года, когда группа офицеров вермахта во главе с полковником Клаусом Шенком фон Штауффенбергом предприняла неудачную попытку ликвидировать Адольфа Гитлера: