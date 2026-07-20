Новая система оплаты в России: эксперт раскрыла, почему карточные данные перестанут передаваться

С первого сентября в России стартует новая эра безналичных расчетов: единый QR-код объединит Систему быстрых платежей, банковский кешбэк и цифровой рубль, избавив покупателей от мучительного выбора между несколькими кодами на кассе. Однако, как подчеркнула в беседе с Pravda.Ru независимый финансовый советник Анна Карпычева, главное преимущество нововведения лежит не в удобстве, а в безопасности.

По ее словам, оплата через сканирование защищает личные данные куда надежнее, чем привычная пластиковая карта. Так, механика рисков при использовании карты давно известна: вы фактически передаете продавцу номер, срок действия и секретный код с оборота, что создает окно для злоумышленников. Даже с учетом мощных систем шифрования, перехват этих реквизитов остается теоретически возможным сценарием. В случае же с оплатой через СБП посредством QR-кода карточные данные вообще не покидают пределы банковского приложения — продавец видит лишь факт успешного перевода, не имея доступа к конфиденциальной информации клиента. Это делает кражу реквизитов в точке продажи практически невозможной.

Однако эксперт предупреждает, что абсолютной панацеи не существует, и главное уязвимое место в этой схеме — сам человек. Мошенники уже адаптируются к новым технологиям: они могут подменить код в магазине, наклеив свою наклейку поверх магазинной, или отправить фишинговую ссылку под видом запроса на подтверждение доставки. Техническая защита таких транзакций действительно находится на высоком уровне, но она бессильна, если пользователь в спешке или состоянии стресса сканирует чужой код. Поэтому ключевым фактором безопасности становится элементарная внимательность — всегда проверять, куда ведет ссылка, и осматривать наклейки на кассах.

По ее мнению, новый стандарт оплаты объективно снижает риски утечки банковских реквизитов, но не отменяет базовых правил цифровой гигиены. Технология дает мощную защиту на уровне передачи данных, однако сохранить сбережения в итоге помогает только осознанное поведение самого плательщика. Игнорируя подозрительные сообщения и проверяя подлинность кода перед сканированием, пользователи могут пользоваться всеми преимуществами системы — скоростью, кешбэком и безопасностью — без страха за свой кошелек.

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