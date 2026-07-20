Стоит ли ставить газ на иномарку? Эксперт заявил о потере смысла установки ГБО на новые авто

В последнее время все больше водителей задумываются о переводе машин на газ в попытке спасти кошелек от растущих цен на бензин, однако автоэксперт Егор Васильев в беседе с Pravda.Ru призывает остановиться и хорошенько посчитать.

По его мнению, установка газобаллонного оборудования на современные легковые автомобили уже потеряла всякий экономический смысл, превратившись в дорогостоящую и рискованную авантюру. Причина — не только в подорожании самого газа на фоне недавнего дефицита и ажиотажного спроса, но и в лавинообразном росте цен на компоненты системы, который делает сроки окупаемости попросту призрачными для рядового владельца.

Эксперт отметил, что главная загвоздка кроется в том, что попытка сэкономить на заправке требует серьезных конструктивных вмешательств в автомобиль. Прежде всего пострадает багажное отделение — там придется разместить громоздкий баллон, что практически уничтожит полезный объем для поклажи. При этом стоимость оборудования стартует от нескольких сотен тысяч рублей, и это только начало. Легализация переделки превращается в отдельный квест: регистрация изменений в ГИБДД и органах технадзора — это бюрократическая волокита, требующая времени, нервов и дополнительных финансовых вливаний. Мало того, современные двигатели, построенные по циклам Миллера и Аткинсона, крайне сложно адаптировать под газ, и любое некорректное вмешательство практически гарантированно обнуляет заводскую гарантию на новый автомобиль.

Технические риски идут рука об руку с вопросами безопасности. Эксперт напоминает, что утечка газа способна привести к возгоранию или даже взрыву, и такие случаи на дорогах — вовсе не редкость. Вдобавок, водителю придется переучиваться управлять транспортным средством заново, поскольку динамика и поведение мотора на газу кардинально меняются. Все эти «скрытые нюансы» — от стоимости бюрократии до риска разрушения агрегатов при некорректной эксплуатации — с лихвой перекрывают мизерную разницу в цене топлива, превращая владение авто в бесконечную череду ремонтов и простоев в ожидании запчастей.

По его мнению, показательно, что единственным сегментом, где газовая тема еще держится на плаву, остается легкий коммерческий транспорт. Для машин, работающих круглосуточно и наматывающих огромные пробеги, размещение резервуаров и сложная регистрация все же окупаются за счет интенсивности использования. Однако для частного сектора, где автомобиль простаивает ночами и выходными, экономия оказывается призрачной иллюзией. Эксперт резюмирует: если вы не таксист и не курьер, современное ГБО — это не способ сберечь бюджет, а гарантированный способ получить массу юридических и технических проблем, которые перевесят любую выгоду от дешевого топлива.

Ранее эксперт Пархоменко раскрыл секреты экономии топлива.