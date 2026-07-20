Меньше вибраций, больше тяги: АВТОВАЗ раскрыл секреты самой мощной «Нивы» в истории
Niva Legend получила 90-сильный двигатель, оцинковку кузова и дисковые тормоза
Волжский автозавод начал серийное производство глубоко модернизированного внедорожника Niva Legend. Автомобиль получил новый 90-сильный двигатель, усиленный кузов с двусторонней оцинковкой, дисковые тормоза и кардинально переработанную эргономику салона. Об этом пишет За рулем.
Ключевые изменения в конструкции и силовом агрегате
На АВТОВАЗе проведенный рестайлинг называют самым масштабным за почти 50-летнюю историю модели. Конструкция внедорожника получила более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.
Главные технические новшества Niva Legend:
- Новый двигатель ВАЗ-11184: Восьмиклапанный мотор объемом 1,8 литра развивает 90 л. с. и 153 Нм крутящего момента (прирост составил 24 Нм). Агрегат отличается высокой тягой на низких оборотах;
- Защита от коррозии: Впервые применены панели кузова с двусторонней оцинковкой (капот, крыша, решетка радиатора, обе панели задней двери и наружная панель задка);
- Усиление кузова и сниженные вибрации: Кузов усилен в зонах пола, приборной панели, креплений дверей и раздаточной коробки. Сама раздатка (РК) получила трехопорное крепление и переведена на удобное управление одним рычагом;
- Шасси и тормоза: Модернизирована передняя подвеска, а на задней оси установлены дисковые тормоза.
Интерьер, безопасность и старт продаж
Салон легендарного внедорожника получил современный уровень комфорта и эргономики:
- Интерьер: Обновлено торпедо с нишей под мультимедийный центр, появилась вертикальная регулировка руля и новые подрулевые переключатели;
- Безопасность и удобство: Внедрены фронтальная подушка безопасности, центральный замок и единый ключ для зажигания и дверей;
- Сроки: Официальный старт продаж обновленной Niva Legend 1.8 запланирован на сентябрь, когда автопроизводитель и обнародует розничные цены.