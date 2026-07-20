Меньше вибраций, больше тяги: АВТОВАЗ раскрыл секреты самой мощной «Нивы» в истории

На АВТОВАЗе проведенный рестайлинг называют самым масштабным за почти 50-летнюю историю модели. Конструкция внедорожника получила более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.

Главные технические новшества Niva Legend:

Новый двигатель ВАЗ-11184: Восьмиклапанный мотор объемом 1,8 литра развивает 90 л. с. и 153 Нм крутящего момента (прирост составил 24 Нм). Агрегат отличается высокой тягой на низких оборотах;

Защита от коррозии: Впервые применены панели кузова с двусторонней оцинковкой (капот, крыша, решетка радиатора, обе панели задней двери и наружная панель задка);

Усиление кузова и сниженные вибрации: Кузов усилен в зонах пола, приборной панели, креплений дверей и раздаточной коробки. Сама раздатка (РК) получила трехопорное крепление и переведена на удобное управление одним рычагом;