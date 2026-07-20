Киркоров снова ложится под нож? Врач предупредила певца о риске деменции из-за частых наркозов

Филипп Киркоров, известный своей неуемной страстью к преображениям, в очередной раз оказался в эпицентре медицинского скандала — на этот раз доктора заговорили не о внешних результатах, а о катастрофических последствиях для его мозга и сердца. Хирург и косметолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с Общественной Службой Новостей выразила серьезную обеспокоенность тем, что регулярные погружения в наркоз перестали быть безобидной процедурой и превратились в фактор, разрушающий центральную нервную систему артиста.

По ее словам, за каждым эстетическим вмешательством следует невидимая, но разрушительная работа анестезии, и когда таких эпизодов становится много, организм перестает справляться.

Эксперт подчеркивает, что последствия многократной анестезии в зрелом возрасте могут оказаться фатально непредсказуемыми. Речь идет не просто о временном ухудшении самочувствия, а о риске развития тяжелых нейродегенеративных патологий — энцефалопатии, деменции, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Мухина поясняет, что наркоз бьет напрямую по центральной нервной системе, и чем чаще повторяется эта встряска, тем выше вероятность необратимых изменений, которые однажды могут стереть личность человека или парализовать его двигательные функции. Кроме того, анестезия в этом возрасте часто провоцирует аллергические и воспалительные процессы, создавая опасные осложнения на сердечно-сосудистую систему, вплоть до инфарктов, и нарушая дыхательную функцию.

По мнению медика, не менее важным аспектом становится и то, что каждый новый раз восстановление дается все сложнее — реабилитационные периоды удлиняются, ткани хуже регенерируют, а организм тратит колоссальные ресурсы на борьбу с последствиями вмешательств. Врач отмечает, что в погоне за эстетическими идеалами артист игнорирует сигналы собственного тела, и, если тенденция сохранится, платой за внешнее совершенство могут стать серьезные хронические заболевания. Ситуация выглядит тревожно: в то время как зрители обсуждают преображения любимого певца, медики видят за кулисами клиническую картину, где риск для жизни и здоровья с каждым годом только возрастает, и остановить этот процесс может только осознанный отказ от очередных экспериментов над собой.

Ранее она назвала процедуру, позволившую помолодеть Пугачевой.