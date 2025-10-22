Голевая щедрость «Барсы», ПСЖ и ПСВ, первое очко «Кайрата»: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись первые девять матчей третьего тура общего этапа, и сразу шесть из них завершились с крупным счетом.

«Барселоне» помогло с разгромом удаление у соперника

«Олимпиакос» около часа достойно сопротивлялся в гостях у «Барселоны». В первом тайме Фермин Лопес оформил дубль, в начале второго Аюб Эль-Кааби сократил счет, и для греков все еще казалось возможным. Но тут Сантьяго Эссе получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Барса» численным превосходством воспользовалась сполна: Фермин Лопес добрался до хет-трика, Маркус Рэшфорд записал на свой счет дубль, а Ламин Ямаль — 1+1. В итоге 6:1.

«Барселона» пришла в себя после поражений от ПСЖ (1:2) в Лиге чемпионов и «Севильи» (1:4) в Ла Лиге, впереди у каталонцев — «классико».

ПСЖ забил семь в Германии

Фото: [ УЕФА ]

«Байер» и ПСЖ устроили шоу с девятью голами и двумя удалениями. Еще в первом тайме на поле стало просторнее. У «Байера» удалили Роберта Андриха, а у ПСЖ прямую красную схватил Илья Забарный. Украинец привез два пенальти, первый Алекс Гримальдо не забил, со второго Алеиш Гарсия сравнял счет (ПСЖ быстро повел после гола Вильяна Пачо).

В формате 10 на 10 ПСЖ оказался в своей стихии и уничтожил «Байер» в оставшиеся семь минут до конца первого тайма. Дезире Дуэ оформил дубль, а между его голами отличился Хвича Кварацхелия.

Во втором тайме Усман Дембеле забил первый гол после травмы, также отличились Витинья и Нуну Мендеш, у немцев дубль на счету Алеиша Гарсии. 7:2 — феерическая победа ПСЖ. Французский клуб — один из трех, кто после трех туров идет без потерь (также по 9 очков у «Интера» и «Арсенала»).

Неожиданный разгром «Наполи»

Фото: [ УЕФА ]

«Наполи» неожиданно поймал сразу шесть мячей в Эйндховене. Скотт Мактоминей открыл счет, но еще к перерыву хозяева вышли вперед после автогола Алессандро Буонджорно и точного удара Исмаэля Сайбари.

Во втором тайме голландцы выглядели мощнее, помогло и удаление Лоренцо Лукки. Счет стал крупным после дубля Денниса Мана. На 86-й минуте Мактоминей подарил «Наполи» робкую надежду, но Рикардо Пепи и Кухаиб Дриуэш быстро ее погасили — 6:2.

«Таков футбол — нужно уметь принимать поражения. Мы должны лучше защищаться, когда остаемся вдесятером, и показывать больше, чем мы продемонстрировали в последние 10-15 минут матча», — констатировал Скотт Мактоминей.

Англичане не пропускают

В этот игровой день сразу все три английских клуба сыграли на ноль, забив в сумме в ворота соперников девять мячей.

Фото: [ УЕФА ]

«Манчестер Сити» спокойно убрал «Вильярреал» (2:0). Эрлинг Холанд и Бернарду Силва все решили еще в первом тайме. Норвежский бомбардир невероятен в начале этого сезона — 24 гола в 14 матчах за клуб и сборную, а его непрерывная голевая серия длится аж 12 игр — еще с августа.

«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0). Испанцы продержались тайм. А во втором Габриэл Мартинелли, Виктор Дьокереш (дважды) и Габриэл довели счет до крупного.

«Ньюксал» разобрался с «Бенфикой» (3:0). Энтони Гордон забил свой четвертый мяч в нынешней лигочемпионской кампании, а вышедший на замену Харви Барнс сделал дубль.

«Кайрат» завоевал первое очко

Историческое первое очко в Лиге чемпионов завоевал «Кайрат». Казахстанский клуб принимал другого дебютанта — кипрский «Пафос». Команды мячей не забили. Как минимум дважды спас свои ворота восстановившийся после травмы Темирлан Амарбеков, а в концовке матча «Кайрат» мог и выиграть, но после удара Офри Арада мяч поочередно попал в обе штанги.

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Копенгаген» (4:2). Лучшим игроком матча стал Феликс Нмеча с дублем.

«Интер» одержал третью победу в Лиге чемпионов, разгромив в гостях «Юнион» (4:0). Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес забили еще до перерыва, а Хакан Чалханоглу и Пьо Эспозито закрепили успех во втором тайме.