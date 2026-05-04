Стало известно, что в Армении пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), на который приедут высокопоставленные чиновники Евросоюза во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главной темой мероприятия станет укрепление взаимоотношений Армении и ЕС. Как заявил «Подмосковью сегодня» депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в этой связи, позиция руководителей стран СНГ, которые принимают подобные саммиты вызывает резонные вопросы.

По его словам, вызывает вопросы активное общение Зеленского с лидерами стран СНГ: «Зеленский запросто общается со многими из лидеров СНГ, и возникает весьма резонный вопрос: а они вообще на чьей стороне в этом конфликте?»

Журавлев считает, что подобные контакты требуют жесткой реакции: «Считаю, что спускать это с рук никому нельзя, устраивая по крайней мере дипломатический скандал».

Депутат также обратил внимание на отсутствие четкой позиции России в отношении украинского руководства: «Правда, и у нас в стране отношение к верхушке киевского режима как будто до сих пор не определено. Сам Зеленский ведь даже не внесен в список террористов и экстремистов и даже, складывается ощущение, пользуется какой‑то личной неприкосновенностью».

В завершение Журавлев вновь озвучил свою позицию относительно статуса Украины: «Не раз говорил, что вся Украина должна быть признана террористическим государством, и в таком случае и нашим союзникам будет проще определиться. Тогда общение с Киевом однозначно можно будет квалифицировать как пособничество террористам».

Как уточнили власти Франции, 4–5 мая в Ереване также проведут отдельную сессию — обсуждение дальнейшей стратегии конфликта между Украиной и Россией. Власти Армении не анонсировали подобного мероприятия, хотя уже известно, что на встречу собирается приехать лично Владимир Зеленский. Ожидается, что европейские союзники Киева обсудят новые меры поддержки Вооруженных сил Украины и украинской экономики.