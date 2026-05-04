Плакат, рисунок или видео: творческих борцов с коррупцией вычислят на конкурсе Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура России объявила о старте международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!», сообщает REGIONS . Школьникам и студентам предлагают взять в руки кисти, карандаши или камеры и создать социальную рекламу на антикоррупционную тему. Работы принимаются с 1 мая по 1 октября 2026 года на специальном сайте. Итоги подведут к Международному дню борьбы с коррупцией.

Конкурс, который проводит надзорное ведомство, давно вышел за рамки просто «мероприятия для галочки». В прошлые годы работы участников поражали и глубиной, и смелостью. В 2026 году география, как ожидается, снова охватит не только Россию, но и другие страны — правила переведены на все официальные языки ООН.

Участники делятся на две возрастные группы: младшая — от 10 до 17 лет, старшая — от 18 до 25 лет. Творческое состязание проходит в трех номинациях:

«Лучший плакат» — здесь можно развернуться с графикой и лозунгами.

«Лучший рисунок» — классика для тех, кто силен в изобразительном искусстве.

«Лучший видеоролик» — для тех, кто мыслит движущейся картинкой и монтажом.

Прием работ стартует 1 мая и продлится ровно пять месяцев. Итоги объявят в декабре — к 9 декабря, Международному дню борьбы с коррупцией. Победителей, как правило, ждут дипломы и призы от организаторов. А лучшие работы публикуют на официальных ресурсах Генпрокуратуры, давая им вторую жизнь в качестве настоящей социальной рекламы.

Для участников это шанс не только проявить себя, но и всерьез задуматься о проблеме, которая, по словам организаторов, решается не только кодексами и обысками, но и сменой сознания. А лучший способ сменить сознание — начать с себя. И с рисунка. Или с короткого видео, которое увидят тысячи.

