«Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»

«Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый цикл уроков по цифровой грамотности. Школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.

Уроки стартуют 4 мая 2026 года в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Образовательная инициатива реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Тема нового сезона — телефонное мошенничество. Главными героями уроков от Ростелекома выступают сомик Ростик и семга Соня. Жители подводного города Рифтелеком попадают в опасную детективную историю. Вместе с ними школьники узнают, как в обычном телефонном звонке от близкого родственника распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы защитить себя от уловок телефонных мошенников.

Материалы урока одобрены ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра детям вместе с родителями и педагогами. Для педагогов подготовлен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Телефонное мошенничество» в классах с любым уровнем технического оснащения — как с использованием компьютеров, так и без них.