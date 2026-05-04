Больше половины россиян пожаловались на хроническую усталость

За привычной фразой «я просто устал» может скрываться нечто большее. Сегодня 26% россиян чувствуют разбитость несколько раз в неделю, а Всемирная организация здравоохранения констатирует: один из шести взрослых в мире имеет психические проблемы. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru объяснил, почему хроническая усталость стала общемировым трендом и когда пора идти не в отпуск, а к врачу.

Октябрьский опрос ВЦИОМ зафиксировал тревожную картину: 37% россиян чувствуют усталость каждый день, 26% — несколько раз в неделю. Суммарно 63% сталкиваются с усталостью как минимум раз в неделю. Это уже не индивидуальное переутомление, а устойчивый социальный паттерн. С 2022 года доля ежедневно уставших выросла с 31% до 37%.

Причины усталости сместились. Основные факторы сегодня — нервная и ответственная работа, психологически трудные ситуации и стресс. Физически тяжелая работа оказалась лишь на третьем месте. Речь идет не о мышечной усталости, а об эмоционально-когнитивном истощении от хронической психологической нагрузки.

ВЦИОМ прямо называет это новой общенациональной нормой. Усталость перестала быть временным состоянием и стала хроническим фоном жизни. Доля россиян, ощущающих себя внутренне молодыми, с 2012 года упала с 41% до 29%, а доля относящих себя к среднему возрасту выросла с 34% до 43%. Общество субъективно постарело и стало более истощенным.

Это не уникальная российская проблема. Глобальный уровень стресса по данным Gallup в 2023 году составил 37% взрослых. Согласно отчету State of the Global Workplace 2024 года, 41% сотрудников сообщили о высоком стрессе, а частота выгорания среди работников по всему миру за два года почти удвоилась — с 11–18% до 20–40%. ВОЗ констатирует, что один из шести взрослых трудоспособного возраста испытывает психические проблемы. Рост усталости и выгорания обусловлен информационной перегрузкой, постоянными уведомлениями и многозадачностью, которые удерживают мозг в режиме повышенной готовности.

Важно различать три состояния. Обычная усталость — временное явление, которое проходит после отдыха. Эмоциональное выгорание развивается в ответ на хронический рабочий стресс, характеризуется цинизмом и падением эффективности; отдых и устранение стрессового фактора приводят к улучшению. Синдром хронической усталости — это хроническое нейроиммунное заболевание, не проходящее после отдыха. Его маркер — постнагрузочное ухудшение, когда даже небольшая нагрузка вызывает резкое ухудшение спустя 24–48 часов. Он сопровождается когнитивными нарушениями, болями в мышцах и неосвежающим сном.

В России проблема усугубляется смешением этих состояний. До 13% населения могут показывать признаки клинического выгорания, но продолжают списывать это на обычную усталость. Хроническая усталость становится новой нормой и в России, и в глобальном масштабе. Если отдых перестал помогать, появились когнитивные нарушения и постнагрузочное истощение — это сигнал к обращению к врачу. Поиска более эффективного способа отдыха в таком случае может оказаться недостаточно.

