В чем секрет продуктивности? Психолог назвал три «ленивые привычки», которые помогают работать лучше

Привычки, которые со стороны могут выглядеть как лень, иногда помогают работать эффективнее, пишет Forbes со ссылкой на психологические исследования. Речь не о прокрастинации, а о приемах, которые дают мозгу восстановиться, находить идеи и меньше тратить силы на хаотичное переключение.

Первая привычка — регулярные перерывы. Исследование, опубликованное в Urban Forestry & Urban Greening, показало, что 30-минутный отдых улучшал внимание, настроение и самочувствие студентов, независимо от того, где они отдыхали. Эксперты советуют работать блоками по 60–90 минут, а затем делать осознанную паузу на 15–30 минут.

Вторая привычка — позволять мыслям блуждать. Обзор в Current Opinion in Behavioral Sciences связывает такое состояние с творческим мышлением: мозг свободнее соединяет идеи, которые при жесткой концентрации могли бы не встретиться. Это особенно полезно для письма, планирования и поиска нестандартных решений.

Третья привычка — последовательное выполнение задач вместо многозадачности. Исследование в Journal of Management Science and Entrepreneurship отмечает, что мозг не делает несколько сложных дел одновременно, а быстро переключается между ними. Это повышает число ошибок и замедляет работу.

Вывод простой: продуктивность не всегда выглядит как постоянная занятость. Иногда лучший способ сделать больше — вовремя остановиться, подумать и не распыляться.