«Сбит над Демянском»: поисковики спустя 83 года нашли легендарный Ил-2 и останки его экипажа

В Демянском районе Новгородской области поисковый отряд обнаружил место падения легендарного штурмовика Ил-2. Самолет, сбитый 4 января 1943 года, более 80 лет пролежал в болотистой почве. Вместе с обломками нашли и останки экипажа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Боевую машину удалось опознать по фрагментам крыльев и броневым листам. Ключевой уликой стал идентификационный номер — 301133. По архивам восстановили историю полета. 4 января 1943 года две пары Ил-2 отправили на задание в район Демянского котла. Один из самолетов попал под огонь малой зенитной артиллерии, после чего связь с ним оборвалась.

Командир поискового отряда Александр Иванов рассказал, что останки летчиков лежали в 70 метрах от места падения. Среди стекол кабины и приборов, в парашютных ремнях, найдены два героя: пилот Сергей Ковальчек (уроженец Донбасса) и стрелок Федор Гончаров (уроженец Витебской области). Их имена теперь не забыты.

Ранее стилист из Коломны объяснила, как носить советские украшения в 2026 году и не выглядеть старомодно.