«Месть соседу выйдет боком»: эксперт предупредил — за заваренную дверь можно сесть на 5 лет
Эксперт назвал незаконной идею заварить дверь соседу
Вы мечтаете заварить дверь шумному соседу, который слушает музыку до утра? Не спешите. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что такая «шутка» может обернуться реальным тюремным сроком. Даже подпереть дверь — уже нарушение. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам Бондаря, заваривание двери подпадает под статью о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ). Нарушителю грозят принудительные работы или до двух лет колонии. А если вы еще и дверь повредите — это уже статья 167 УК (умышленное уничтожение имущества). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Правила противопожарного режима запрещают перегораживать пути эвакуации. Штраф для граждан — от 5 тыс. до 15 тысяч рублей. Казалось бы, безобидная месть, которую показывают в мемах, на деле — уголовщина. Пока вы будете праздновать победу над надоедливым соседом, участковый выпишет протокол. А если пострадавший заявит о незаконном лишении свободы, то вместо чувства справедливости вы получите судимость.
Бондарь советует решать конфликты мирно или в правовом поле: жалоба участковому, суд по шуму, вызов полиции. Не превращайте себя в преступника из-за бытовой ссоры. Иначе заваренной дверью может стать дверь вашей собственной камеры.
