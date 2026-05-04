«Овощей почти нет, сахара — три нормы»: гастроэнтеролог раскрыл ошибку россиян, убивающую сердце

Большинство россиян уверены, что их сердце страдает от стресса или плохой экологии. А на самом деле убийца №1 прячется в тарелке. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал главную пищевую ошибку, которая ведет к инфарктам и диабету. И это не жирное мясо и не жареная картошка. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач утверждает: среднестатистический житель России ест катастрофически мало овощей и зелени. Организм недополучает клетчатку и микроэлементы. Результат — рост ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний по всей стране. Недостаток овощей напрямую связан с этими болезнями.

Но это не единственная проблема. Зато уровень потребления добавленного сахара в России зашкаливает. По словам специалиста, мы съедаем больше трех дневных норм! При этом люди даже не замечают, как «тянут» сладкое: чай с тремя ложками, кола, йогурты с сахаром, кондитерка. В итоге поджелудочная работает на износ, сосуды забиваются, а сердце качает кровь через засоренную систему.

Врач призывает буквально перевернуть свою тарелку. Овощей должно быть не меньше половины всего рациона. А сахар — свести к минимуму.

