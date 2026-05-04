Три причины осторожности: экономист объяснила, когда ждать доступных кредитов

Центробанк постепенно снижает ключевую ставку — с 16% в начале года до 14,5% на текущий момент. Однако банки не торопятся радовать заемщиков. Ставки по ипотеке замерли на месте, а кредитные организации предпочитают менять условия по программам рефинансирования, а не стоимость денег. Экономист Инна Литвиненко в беседе с REGIONS объяснила, с чем связана осторожность банков и когда на рынок наконец придут доступные кредиты.

Обычно вслед за ключевой ставкой ЦБ кредитные организации оперативно пересматривают свои предложения. Но этот год — исключение. Банки не спешат. Литвиненко называет три причины такой выжидательной позиции.

Первая — инфляционные ожидания, которые по-прежнему давят на политику Центробанка. Вторая вытекает из первой: ЦБ снижает ставку осторожно, маленькими шагами, и в любой момент может вернуть полпроцента обратно или оставить все как есть.

«Инфляция по-прежнему продолжает давить, а экономика еще не набрала достаточного роста», — объясняет Литвиненко.

Третий фактор — состояние строительного рынка. Именно оно, по словам Литвиненко, работает индикатором здоровья всей экономики. Если строительный рынок начнет расти, в него потекут инвестиции. Тогда застройщики предложат более выгодные условия, а вслед за ними подтянутся и банки. Пока же связка «банки—застройщики» работает в режиме ожидания.

Кто диктует тренды

Рынок чутко реагирует на флагманов. После последнего пересмотра ключевой ставки только два учреждения — Сбербанк и ДОМ.РФ — скорректировали программы и уменьшили ставки. «Ключевой тренд на рынке ипотечного кредитования диктует Сбербанк — на него приходится 60% выданных ипотек. Учитывая, что он понизил ставку, мы можем ожидать, что уже в ближайшее время топ-10 или даже 15 российских банков также пересмотрят ставку или облегчат условия», — прогнозирует Литвиненко.

Как сейчас получить выгодную ставку

Сегодня банки конкурируют не в вопросе «кто даст дешевле», а в области дополнительных условий. Ключевая ставка — 14,5%, но заемщикам нужно «заслужить» минимальную ипотечную ставку в размере 17,8–17,9%. Зависимость простая: чем выгоднее ставка, тем жестче условия получения. Высокий первоначальный взнос и короткий срок кредита — вот рецепт снижения процентов. И наоборот: чем выше ставка, тем проще ее получить — меньше документов и быстрее рассмотрение. Банки также дают дополнительный дисконт за перевод средств по сделке и ее закрытие в течение месяца.

Когда ждать выгодных ставок

Экономист называет конкретный ориентир. Ждать доступную ипотеку стоит не раньше, чем Центробанк понизит ключевую ставку до 12%. Только после этого средняя ипотечная ставка уменьшится до 14,5–15,5%. Пока же ЦБ придерживается осторожного подхода, опасаясь нового витка роста цен. Экономике нужно набрать обороты, а инфляционным ожиданиям — снизиться. Поэтому в ближайшие месяцы рассчитывать на обвал ставок не приходится. А тем, кто хочет купить квартиру сейчас, придется играть по правилам банков: большой взнос, короткий срок и быстрая сделка.

