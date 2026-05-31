Сафонов получил среднюю оценку за финал Лиги чемпионов от Footmercato

Российский голкипер Матвей Сафонов получил от Footmercato среднюю оценку — 5,5. На других полюсах в ПСЖ полузащитник Жоау Невеш в высшей оценкой (7,5) и защитник Маркиньос, хавбек Фабиан Руис и вингер Дезире Дуэ (по 4). Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, заработавший пенальти, получил 6,5.

«Сафонов мало что мог сделать с единственным ударом Хаверца в створ ворот, который и привел к первому голу. После этого ему редко приходилось вступать в игру, за исключением одного отчаянного сейва (25-я минута). Россиянину даже не пришлось делать никаких спасений в серии пенальти, так как игроки «Арсенала» сами промахнулись в обеих своих нереализованных попытках», — говорится в разборе от Footmercato.

В середине первого тайма Сафонов прервал острую передачу от Букайо Сака, которую уже готов был замкнуть игрок «Арсенала». При этом капитан ПСЖ Маркиньос угодил коленом в голову лежащего вратаря. Сафонову потребовалась медицинская помощь, после которой он смог продолжить игру.

Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, которому дважды удалось выиграть Лигу чемпионов. Ранее еврокубок покорялся полузащитнику «Порто» Дмитрию Аленичеву.