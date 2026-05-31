Ученые обнаружили неожиданные причины развития ревматоидного артрита

Специалисты Университета Земмельвайса в Венгрии пришли к выводу, что депрессивные расстройства, проблемы со сном, избыточная масса тела и курение могут не только сопровождать ревматоидный артрит, но и участвовать в его развитии, а также поддерживать проявления заболевания. Об этом 28 мая сообщил журнал Medical Xpress .

Результаты исследования показали, что ряд распространенных состояний способен влиять на течение болезни значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Авторы работы отмечают, что при сохранении болевого синдрома и хронической усталости даже после улучшения основных клинических показателей необходимо учитывать дополнительные факторы, которые могут ухудшать самочувствие пациента.

По данным ученых, депрессия и постоянная боль часто приводят к снижению физической активности и нарушениям сна. В дальнейшем это усиливает болевые ощущения и способствует формированию замкнутого круга, который препятствует достижению стойкой ремиссии.

Исследователи предложили подход, позволяющий врачам более точно определять причины сохраняющихся симптомов. В рамках такой модели внимание уделяется не только воспалительным процессам в суставах, но и сопутствующим состояниям, включая хроническую боль, нарушения сна, психологические проблемы и ожирение.

Авторы работы считают, что комплексная оценка состояния пациентов поможет повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни людей с ревматоидным артритом.

Следующим этапом исследований станет применение технологий искусственного интеллекта. По мнению научной группы, алгоритмы анализа данных смогут выявлять различные группы пациентов и помогать в разработке практически персонализированных схем терапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания.

