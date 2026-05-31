Ученые обнаружили неожиданные причины развития ревматоидного артрита
Специалисты Университета Земмельвайса в Венгрии пришли к выводу, что депрессивные расстройства, проблемы со сном, избыточная масса тела и курение могут не только сопровождать ревматоидный артрит, но и участвовать в его развитии, а также поддерживать проявления заболевания. Об этом 28 мая сообщил журнал Medical Xpress.
Результаты исследования показали, что ряд распространенных состояний способен влиять на течение болезни значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Авторы работы отмечают, что при сохранении болевого синдрома и хронической усталости даже после улучшения основных клинических показателей необходимо учитывать дополнительные факторы, которые могут ухудшать самочувствие пациента.
По данным ученых, депрессия и постоянная боль часто приводят к снижению физической активности и нарушениям сна. В дальнейшем это усиливает болевые ощущения и способствует формированию замкнутого круга, который препятствует достижению стойкой ремиссии.
Исследователи предложили подход, позволяющий врачам более точно определять причины сохраняющихся симптомов. В рамках такой модели внимание уделяется не только воспалительным процессам в суставах, но и сопутствующим состояниям, включая хроническую боль, нарушения сна, психологические проблемы и ожирение.
Авторы работы считают, что комплексная оценка состояния пациентов поможет повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни людей с ревматоидным артритом.
Следующим этапом исследований станет применение технологий искусственного интеллекта. По мнению научной группы, алгоритмы анализа данных смогут выявлять различные группы пациентов и помогать в разработке практически персонализированных схем терапии с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания.
