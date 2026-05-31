Ложный след на Украину: кураторы теракта в «Крокусе» передумали делать боевиков шахидами

Участники теракта в «Крокус сити холле» (март 2024 года, Красногорск) изначально готовились к роли смертников-шахидов, однако за сутки до нападения куратор, находившийся за рубежом, в корне изменил план. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС , боевикам приказали не погибать, а после атаки срочно выдвигаться к границе с Украиной, где их ждало вознаграждение — по 1 миллиону рублей каждому.

Как следует из показаний осужденных, 21 марта 2024 года, всего за день до кровавой бойни в концертном зале, их иностранный куратор прислал голосовое сообщение с неожиданной инструкцией. В нем он заявил, что «они еще ему нужны» и «пока умирать рано». Первоначальный план, предусматривавший гибель террористов во время атаки, был отменен.

Вместо этого боевикам приказали после завершения расправы над людьми немедленно выдвигаться в сторону Киева. Там, по словам куратора, их должны были встретить «украинские ребята», которые и передадут обещанное вознаграждение — по 1 миллиону рублей за каждого участника нападения. Именно этим объясняется тот факт, что после теракта боевики целенаправленно двигались к украинской границе.

Еще одна деталь, указывающая на замысел

В документах также раскрывается любопытная деталь, касающаяся вооружения террористов. По указанию того же куратора боевики частично перекрасили свои автоматы в желтый цвет. На допросах они пояснили, что эта мера была предпринята с одной целью — имитировать причастность Украины к теракту и оставить заведомо ложный след.

Таким образом, изменение плана за сутки и желтые метки на оружии, по версии следствия, входили в единый сценарий: совершить массовое убийство, инсценировать «украинский след», а исполнителей — вывезти живыми для получения награды.

Напомним, жертвами теракта в красногорском ТРК стали 145 человек, еще 551 человек пострадали.

