Капли или ошейник: в Роскачестве раскрыли, как не убить животное «защитой» от паразитов

С наступлением устойчивого тепла популяция иксодовых клещей в России достигает годового пика, и без своевременной обработки риск превратить обычный выезд на природу в трагедию для четвероногого друга возрастает многократно. Об этом предупредили RT в пресс-службе Роскачества, напомнив о смертельной опасности, которая поджидает питомцев в траве и кустарниках.

Специалисты организации обращают внимание владельцев на жесткую статистику: именно к концу мая численность кровососов становится максимальной. Однако главная угроза кроется не в самом укусе, а в инфекциях, которые переносит паразит. В списке — эрлихиоз, болезнь Лайма, тейлериоз и другие тяжелые недуги. Абсолютными лидерами по частоте диагностики у домашних животных остаются бабезиоз и анаплазмоз.

В Роскачестве подчеркнули: коварство этих заболеваний в их стремительном развитии. Без срочного вмешательства ветеринаров летальный исход наступает в кратчайшие сроки.

Главная ловушка для хозяев — иллюзия благополучия. Классические признаки (апатия, отказ от корма, лихорадка, неестественная жажда и потемнение мочи) обычно проявляются на третьи-пятые сутки. Но, как пояснили эксперты, существует и бессимптомное течение, когда болезнь незаметно подтачивает организм животного в течение двух-трех недель.

При этом в ведомстве призвали не впадать в панику при виде каждого насекомого: не каждый клещ является переносчиком заразы, и даже укус инфицированного паразита не всегда ведет к заболеванию. Тем не менее, игнорировать профилактику преступно.

Что работает, а что — нет

Самыми надежными методами защиты в Роскачестве назвали пероральные препараты (таблетки), капли на холку и специальные ошейники. Ключевое правило: средство не может быть универсальным. Выбор делается строго под конкретное животное — с учетом веса, породы и текущего состояния здоровья. Ветеринары допускают комбинацию разрешенных препаратов для усиления защиты, но только после консультации со специалистом.

Хирургия без скальпеля: как убрать клеща

Если паразит все же присосался, народные методы вроде масла или нитки могут навредить. Специалисты советуют использовать специальный крючок или петлю из ветаптеки. Техника проста: инструмент подводится максимально близко к коже, после чего клеща аккуратно выкручивают несколькими оборотами в любую сторону. При отсутствии приспособления сгодится тонкий пинцет, но давить на тельце насекомого категорически запрещено — это спровоцирует выброс заразы в кровь.

После извлечения паразита борьба не заканчивается. В Роскачестве рекомендуют в течение минимум двух недель вести дневник наблюдения: оценивать аппетит, подвижность и цвет мочи питомца.

«На это время лучше полностью отказаться от выездов за город, чтобы в случае резкого ухудшения самочувствия иметь возможность быстро доставить питомца в клинику», — заключили в организации.

Ранее врач Спейтс предупредил об аллергии на мясо после укуса клеща.